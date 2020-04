Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Falsche Polizeibeamte: Warnung vor betrügerischen Anrufen

Aurich/Wittmund (ots)

Falsche Polizeibeamte: Warnung vor betrügerischen Anrufen

Bei der Polizeiinspektion Aurich / Wittmund gehen aktuell wieder Hinweise auf betrügerische Anrufe ein. Die Betrüger geben sich am Telefon als hiesige Polizeibeamte aus und nennen einen angeblichen Raub oder Einbruch in der Nachbarschaft als Grund für ihren Anruf. Sie versuchen damit an Informationen zu Wertgegenständen oder Vermögen zu kommen. Bei den bislang gemeldeten Betrugsversuchen reagierten die Angerufenen richtig und legten einfach auf.

Weitere Informationen: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell