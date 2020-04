Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen; Neuschoo - Autos zusammengestoßen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Traktor-Fahrerin ist am Dienstag in Friedeburg von der Fahrbahn abgekommen. Die 21-Jährige war gegen 14 Uhr mit ihrem Ackerschlepper und angehängten Anbaugerät auf dem Hunter Weg im Ortsteil Marx unterwegs. Während der Fahrt touchierte sie einen Baum am Fahrbahnrand und geriet dadurch in einen Straßengraben. Nach ersten Erkenntnissen wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Neuschoo - Autos zusammengestoßen

Zwei Autofahrer sind am Dienstagabend in Neuschoo zusammengestoßen. Ein 19 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 20.30 Uhr auf der Straße Frau-Ennichen-Helmer unterwegs und wollte die Kreuzung in Richtung Südmoorring überqueren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts aus dem Kummerweg kommenden Peugeot-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 22 Jahre alte Peugeot-Fahrer und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell