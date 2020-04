Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Dornum - Berauscht mit Mofa unterwegs; Osteel - Unbekannter hinterließ Ölspur

Verkehrsgeschehen

Dornum - Berauscht mit Mofa unterwegs

Ein 58 Jahre alter Mofafahrer ist am Mittwoch von der Polizei in Dornum angehalten worden. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv auf THC, Opiate und Kokain. Dem 58-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.

Sonstiges Geschehen

Osteel - Unbekannter hinterließ Ölspur

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat am Donnerstagmittag in Osteel Hydrauliköl verloren. Durch die Ölspur wurden mehrere Straßenabschnitte erheblich verunreinigt. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr nach bisherigem Erkenntnisstand zwischen 12 Uhr und 12.20 Uhr an der Kreuzung Schoonorther Landstraße / L4 in den Woldeweg und von dort auf die Bundesstraße 72. In Höhe der Burgstraße fuhr er gegenüber einer Tankstelle auf ein ehemaliges Teilstück der B 72. Dort hinterließ das Fahrzeug, bei dem es sich möglicherweise um eine landwirtschaftliche Zugmaschine handelte, mehrere Öllachen. Die Polizei Marienhafe bittet um Hinweise auf den Verursacher unter Telefon 04934 910590.

