Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Bensersiel - Brand in Gaststätte

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Bensersiel - Brand in Gaststätte

In der Nacht zu Freitag ist es in einer Gaststätte in der Straße Am Strand in Bensersiel zu einem Brand gekommen. Bislang unbekannte Täter brachen nach ersten Erkenntnissen eine Tür der Gaststätte "Captain's" auf und legten in dem Gebäude einen Brand. Eine Brandmeldeanlage löste aus und alarmierte die Einsatzkräfte. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Zeugen, die in der Nacht zu Freitag, kurz nach Mitternacht, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell