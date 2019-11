Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

Lippe (ots)

(sbe) Am 02.11.2019 um 12:35 Uhr befuhr ein 30-jähriger Detmolder die Detmolder Straße aus Richtung Horn-Bad Meinberg. In einer Rechtskurve in Höhe Hausnummer 102 kam er ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte er frontal mit dem Pkw einer 50-jährigen Frau aus Detmold zusammen, welche die Detmolder Straße in Gegenrichtung befuhr. Die Frau war im Pkw zusammen mit ihrem 12-jährigen Sohn unterwegs. Alle drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000EUR.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell