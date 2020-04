Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag/Sonntag, den 04./05.04.2020

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Pkw unter Drogeneinfluss geführt

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Samstagvormittag ein 45-jähriger Pkw-Führer aus Aurich in der Admiral-Scheer-Straße festgestellt, der nachweislich unter Drogeneinfluss stand. Es wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt.

Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr befuhr ein 46-jähriger Pkw-Führer aus Ihlow, den Hohewolder Weg in Richtung Ihlow. Er begegnete einem 60-jährigen Fahrradfahrer aus Emden im Gegenverkehr, welcher dann den linken Außenspiegel mit seiner Hand touchierte. Der Fahrradfahrer wurde leicht an der Hand verletzt und auch der Außenspiegel des Pkws wurde leicht beschädigt.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Samstagabend, gegen 20.30 Uhr, wurden Polizeibeamte im Rahmen der Streife, auf einen Rollerfahrer aufmerksam, welcher auf der Leerer Landstraße in Aurich recht zügig unterwegs war. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Rollerfahrer aus Großefehn, keine entsprechende Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Er war lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung, die in diesem Fall nicht ausreichend war.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.00 Uhr verunfallte ein Pkw auf dem Eckfehler Weg in Aurich. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie an der Unfallstelle keine Person fest. Im Nahbereich allerdings traf man die Halterin des Fahrzeuges an, die deutlich unter Alkoholeinfluss stand und im Begriff war sich unerlaubt von der Unfallstelle zu entfernen. Ersten Ermittlungen zu Folge befuhr sie den Eckfehler Weg aus Richtung Sandhorst kommend und verlor vermutlich aufgrund des Genusses alkoholischer Getränke die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte seitlich in einen Graben. Folglich wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Sonstiges

Corona

Am Wochenende wurden die Beamten mehrmals zu Örtlichkeiten gerufen, wo es dem Anschein nach zu diversen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung gekommen sein soll. Es konnte aber zum größten Teil festgestellt werden, dass dies nicht der Fall war. Lediglich in zwei Fällen wurden die Beamten tätig und untersagten zum einen, einen "Privatflohmarkt von Kindern " in Ihlow und zum anderen Pflasterarbeiten auf einem Privatgrundstück in Südbrookmerland, wo mehrere Personen tätig waren, die nicht in einem verwandtschaftlichen Verhältnis standen.

Baumärkte

In den Baumärkten im Umkreis war insgesamt ein großer Besucherandrang zu verzeichnen. Dementsprechend wurden Vorkehrungen getroffen und es wurden erfreulicherweise keine Verstöße festgestellt.

PK Norden

Vekehrsgeschehen

Ein 70-jähriger Mann aus Westerholt befuhr mit seinem Wagen ein Tankstellengelände in Dornum-Dornumergrode und beschädigte dabei Lüftungsgerät. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch Zeugen, die den Unfall beobachten, konnte der Verursacher ermittelt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eröffnet; Schadenshöhe: 1000,- EUR

Sonstiges

Corona

Aufgrund der aktuell bestehenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden durch die Polizei am Wochenende im Altkreis Norden Verstöße festgestellt und die Zusammenkünfte aufgelöst. Gegen 10 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

PK Wittmund

Corona

Aufgrund der aktuell bestehenden Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wurden durch die Polizei am Wochenende sowohl in Wittmund, als auch in Esens Verstöße festgestellt und die Zusammenkünfte aufgelöst. Gegen 30 Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Brand eines Nebengebäudes

Am Samstagnachmittag geriet im Wittmunder Ortsteil Blersum auf einem Anwesen ein in Holzkonstruktion errichtetes Nebengebäude samt Inventar in Brand. Das Gebäude, welches unter anderem als Lager für Bauholz, Gerätschaften und Heu genutzt wurde, ist durch das des Feuers komplett zerstört worden. Die Feuerwehren aus Wittmund und Burhafe waren mit etwa 50 Kameraden zur Brandbekämpfung vor Ort. Um die Löscharbeiten abschließen zu können war es erforderlich, das Gebäudedach mittels Bagger abzutragen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 80.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Bandursache dauern an.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und ohne Fahrzeugzulassung

Polizeiliche Ermittlungen werden gegen einen 22-jährigen Autofahrer geführt, der am Samstagnachmittag mit einem Pkw in Ochtersum unterwegs war, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem war der benutzte Pkw nicht zum Verkehr zugelassen und daher weder versichert, noch versteuert.

Mehrere Verkehrsunfallfluchten

In Westerholt, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes ist es am Samstagmittag zu einem Verkehrsunfall beim Ausparken gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund eines aufmerksamen Zeugen liegen Hinweise zu diesem vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

In Wittmund, Kämmerer-Fremy-Straße, ist es Samstagnachmittag beim rückwärts Ausparken zu einem Verkehrsunfall mit etwa 1000 Euro Fremdschaden gekommen. Der 39-jährige Verursacher entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte aber später zurück zur Unfallstelle. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.

In Wittmund, Willen, auf dem dortigen Alten Postweg, ist Freitagmittag ein Fahrzeugführer mit einem größeren Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hat den Grünstreifen sowie einen Abwasserschacht beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu diesem werden unter 044629110 erbeten

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle



Telefon: 04941/606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell