Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Mülltonnen in Brand gesetzt; Wittmund - Lack zerkratzt; Wittmund - VW Golf gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Mülltonnen in Brand gesetzt

In der Nacht zu Montag sind in Wittmund gegen 2 Uhr mehrere Mülltonnen in Brand gesetzt worden. Die Brände im Bereich Gartenstraße / Goethestraße konnten durch die Feuerwehr Wittmund gelöscht werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - Lack zerkratzt

Ein schwarzer Hyundai ist am Wochenende in Wittmund beschädigt worden Unbekannte zerkratzten zwischen Freitag, 12 Uhr, und Sonntag, 15.20 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand die Motorhaube des Wagens. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich. Der Hyundai stand zur Tatzeit auf einer Parkfläche an der Berliner Straße. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Wittmund - VW Golf gestohlen

Ein olivgrüner VW Golf I wurde in Wittmund als gestohlen gemeldet. Nach bisherigem Erkenntnisstand stand der Wagen im Heidlandsweg, als Unbekannte ihn zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, entwendeten. Bei dem VW Golf I handelt es sich um ein ehemaliges Post-Fahrzeug mit gelber Unterlackierung. Die Innenausstattung des VW wurde bis auf den Fahrersitz vollständig ausgebaut. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib des Wagens geben können, sich zu melden unter Telefon 04462 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell