Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugin beobachtet Diebstahl - Täter gefasst

Attendorn (ots)

Am Dienstag gegen 12.40 Uhr stahlen zunächst unbekannte Täter einen beschädigten Fernseher vom Gelände eines Elektronikfachgeschäftes. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet, die sofort die Polizei verständigte. Die eintreffenden Beamten trafen die mutmaßlichen Täter auf dem Parkplatz des Geschäftes an. Sie gaben an nicht gewusst zu haben, dass der Fernseher nicht mitgenommen werden durfte.

Nach Personalienfeststellung wurden die Verdächtigen wieder entlassen. Sie erwartet eine Anzeige wegen Diebstahl. Das Elektronikfachgeschäft nahm den Fernseher wieder zurück.

