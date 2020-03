Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fußgängerin wurde angefahren

Lennestadt (ots)

Am Mittwoch gegen 08.40 Uhr wurde in Altenhundem eine Frau angefahren. Nach Zeugenangaben bog eine 24-jährige PKW-Fahrerin von der Hundemstraße nach links in Richtung Heinrich-Cordes-Platz ab. Dabei übersah sie eine 61-jährige Fußgängerin und erfasste sie. Ein Rettungsteam brachte sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Es entstand kein Sachschaden.

