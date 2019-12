Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei findet Drogen in Unterhose

Kempten (ots)

In der Nacht auf Dienstag (3. Dezember) hat die Bundespolizei bei einem Gambier, der ohne gültige Dokumente im Zug unterwegs war, Drogen gefunden und beschlagnahmt.

Bundespolizisten überprüften einen Fahrgast des Regionalexpresses aus Augsburg im Bahnhof Kempten, nachdem der Mann bei der Fahrscheinkontrolle dem Zugbegleiter aufgefallen war. Der Afrikaner hatte neben seinem gültigen Ticket, seine abgelaufene Duldung vorgelegt. Die Bundespolizisten nahmen den Gambier aufgrund des Verdachtes des unerlaubten Aufenthaltes vorläufig fest.

Während der 20-Jährige in den Diensträumen wartete, fasste er sich immer wieder in Hose und in den Schritt. Bei der Durchsuchung konnten die Beamten in der Unterhose des jungen Mannes rund 40 Gramm Marihuana auffinden und beschlagnahmen.

Die Bundespolizisten zeigten den Mann wegen Verstoßes gegen das Aufenthalts- und Betäubungsmittelgesetztes an und übergaben den Beschuldigten zuständigkeitshalber zur weiteren Bearbeitung an die Polizeiinspektion Kempten.

