Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nächtliche Serie von Sachbeschädigungen an PKW in Ergste

Schwerte (ots)

In frühen Samstagmorgen ( 03.08.2019 ) im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 08:15 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter in Ergste in der Straße Auf der Lichtenburg mehrere parkende Autos beschädigt. Bislang wurden sieben PKW festgestellt, an denen Außenspiegel beschädigt, abgetreten oder andere Schäden angerichtet wurden.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

