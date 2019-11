Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Kraftfahrzeugs

Weyerbusch (ots)

Am heutigen Vormittag wurde hiesige Dienststelle über den Diebstahl eines Kraftfahrzeuges der Marke BMW, Typ 320d, grau-metallic in Kenntnis gesetzt. Der Tatort liegt in Weyerbusch, Kanalstraße. Die Tatzeit ist auf die frühen Morgenstunden einzugrenzen. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizeiinspektion Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise unter 02681/946-0 oder unter pialtenkirchen@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen

Telefon: 02681/946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de

