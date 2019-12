Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191223 - 1307 Frankfurt: Mülltonnenbrände

Frankfurt (ots)

(fue) Neben dem bereits am vergangenen Sonntag geschilderten Fall in der Franz-Werfel-Straße (191222-1300), kam es im Laufe des vergangenen Wochenendes noch zu weiteren Mülltonnenbränden.

In der Zeit zwischen Freitag, dem 20. Dezember 2019, 18.00 Uhr und Samstag, dem 21. Dezember 2019, 12.00 Uhr, brannten vier Mülltonnen auf dem Gelände eines Kinder- und Jugendhauses in Kalbach, Am Brunnengarten 19. Der hier entstandene Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.000 EUR.

Am Samstag, den 21. Dezember 2019, gegen 01.55 Uhr, brannte ein Müllcontainer in Niederursel, in der Niederurseler Landstraße 6. Das Feuer griff auf zwei weitere Container sowie die hölzerne Umfriedung über. In diesem Fall dürfte sich die Gesamtschadensumme auf etwa 3.000 EUR belaufen.

Rund 10.000 EUR Sachschaden entstand bei einem dritten Brand am Montag, den 23. Dezember 2019, gegen 02.00 Uhr, im Nordend, in der Hegelstraße 4. Hier brannten sechs Mülltonnen des Mehrfamilienhauses, die im Gebäudedurchgang unterhalb des 1. Obergeschosses aufgestellt waren. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden.

Glücklicherweise kam es in keinem der Fälle zu Personenschäden.

Zeugen, die zu den geschilderten Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069-75553111 mit der Frankfurter Polizei in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise werden natürlich auch von jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

