Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Pkw aufgebrochen

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Zwischen Mittwoch (4. März), 20.30 Uhr, und Donnerstag (5. März), 6.45 Uhr, brachen unbekannte Personen einen Pkw an der Straße Schlickweg auf. Aus dem Innenraum stahlen sie eine Geldbörse mit Bargeld und ein Lasermessgerät. Bei einer weiteren Tat auf dem Schlickweg, wurde in der gleichen Nacht, gegen 1.50 Uhr, ein zweites Fahrzeug geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter in diesem Fall nichts. Auf der Nohlmannstraße wurde ebenfalls zwischen Mittwoch (4. März), 21 Uhr, und Donnerstag (5. März), 8.30 Uhr, ein Fahrzeug geöffnet. Aus dem Inneren fehlte eine Geldbörse.

