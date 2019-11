Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Altenberger Straße

Kind angefahren - Autofahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall mit einer radfahrenden Kind und einem silbernen VW Golf sucht die Polizei dem Fahrer des Autos. Der Unfall ereignete sich bereits am Dienstag (19.11.) gegen 7.40 Uhr. Ein siebenjähriges Mädchen überquerte mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg am Kreisverkehr an der Dionysiusstraße/Am Habichtsbach. Zur gleichen Zeit befuhr ein silberner Golf die Altenberger Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Rad und dem Auto. Das Kind kam zu Fall und verletzte sich. Nach dem Unfall kam es, laut Zeugenaussagen, zu einem kurzen Gespräch zwischen dem Kind und dem Autofahrer. Danach entfernte sich der Mann von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Person und der Art seiner Unfallbeteiligung zu ermöglichen. Der Fahrer des silbernen Golfs und mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

