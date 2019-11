Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Tilbeck

Lieferwagenfahrer nach Unfallflucht gesucht

Coesfeld (ots)

In Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei in Coesfeld nach dem Fahrer eines weißen Lieferwagens. Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Linienbus die L843 in Fahrtrichtung Nottuln. Zur gleichen Zeit befuhr ein kleiner weißer Transporter (PKW)die L550. Am Abzweig Tilbeck bog er plötzlich und zügig, unmittelbar vor dem Linienbus, nach links auf die L843 ab. Der Busfahrer machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß mit dem Lieferwagen zu verhindern. Bei der Vollbremsung kam eine schwangere Frau im Bus zu Fall. Ein Krankenwagen brachte die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Zeugen des Unfalls, sowie der Fahrer des Lieferwagens, werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

