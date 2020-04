POL-AUR: Westerholt - Sitzgarnitur beschädigt

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Westerholt - Sitzgarnitur beschädigt

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Westerholt - Sitzgarnitur beschädigt

In Westerholt ist es an der Parkstraße zu einer Sachbeschädigung gekommen. Unbekannte haben eine dort aufgestellte Sitzgarnitur, bestehend aus einem Tisch und zwei Bänken, beschädigt. Zu dem Vorfall kam es bereits am Dienstag, 31.03.2020, gegen 18.30 Uhr. Zeugen haben am Tatort zwei Jugendliche gesehen, die mit Mofas unterwegs gewesen und in Richtung Parkstraße davongefahren sein sollen. Einer der Fahrer soll keinen Schutzhelm getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund zu melden unter Telefon 04462 9110.

