POL-AUR: Esens - Lack zerkratzt; Esens - Radfahrerin leicht verletzt

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Lack zerkratzt

Unbekannte haben in Esens einen roten Hyundai zerkratzt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigten die Täter die Fahrertür des Hyundai i10, der zur Tatzeit auf einer Auffahrt an der Straße Im Eichengrund stand. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 11 Uhr, und Montag, 15.30 Uhr. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Esens entgegen unter Telefon 04971 92718110.

Verkehrsgeschehen

Esens - Radfahrerin leicht verletzt

Zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einer Autofahrerin ist es am Mittwoch in Esens gekommen. Die 59-jährige Radfahrerin war gegen 12 Uhr auf der Molkereistraße in Richtung Steinstraße unterwegs. Als sie mit ihrem Rad nach links in die Straße abbiegen wollte, übersah sie offenbar eine 81 Jahre alte Opel-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß und die Radfahrerin stürzte. Sie wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

