Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - PKW wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Innenstadt verunfallt. 50.000EUR Schaden

Ludwigshafen (ots)

Ein 18-Jähriger Fahranfänger fuhr am Freitagabend (04.10.19) gegen 21:30 Uhr in einem neuwertigen BMW und seinen drei weiteren Insassen die Rheinuferstraße in Richtung Rhein-Galerie. In der Linkskurve vor der Konrad-Adenauer-Brücke verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Er fuhr auf die Grünfläche des Mittelschutzstreifens und kollidierte frontal mit dem Mast einer Straßenlaterne sowie einer Werbetafel. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW an welchem ein Schaden in Höhe von ca. 40.000 Euro entstand musste abgeschleppt werden. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 50.000EUR. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz



Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell