Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Blomberg - Rollerfahrer schwer verletzt

Landkreis Wittmund Verkehrsgeschehen (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich gegen 16.25 Uhr, auf der Blomberger Straße, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Wittmund schwer verletzt wurde. An dem Verkehrsunfall beteiligt war außerdem eine 20-jährige Autofahrerin aus einem Auricher Ortsteil. Die junge Fahrerin befuhr nach bisherigen Aussagen mit ihrem VW Lupo die Blomberger Straße aus Richtung Moorweg kommend, in Fahrtrichtung Blomberg. Als sie sich in Höhe einer dortigen Tankstelle befand, kam es zum Zusammenstoß mit dem Rollerfahrer, der in diesem Moment nach links auf den Gegenfahrstreifen fuhr. Der 41-Jährige wurde durch den Rettungsdienst nach Aurich in die dortige Klinik gefahren. Mehrere Ersthelfer hatten sich zuvor vorbildlich an der Unfallstelle um die Versorgung des Verletzten gekümmert. Die Autofahrerin wurde in das Wittmunder Krankenhaus gefahren und konnte die Klinik zwischenzeitlich wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Sabine Kahmann

Telefon: 04941 / 606-104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell