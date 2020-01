Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunkener versucht Scheibenwischer an vorbeifahrendem Taxi abzureisen

Kaiserslautern (ots)

Zeugen meldeten in der Nacht zu Dienstag einen randalierenden Mann in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch Einsatzkräfte aufgesucht. Beim Eintreffen des Streifenwagens konnte der Beschuldigte gerade noch dabei beobachtet werden, wie er eine Mülltonne auf die Straße schmiss. Beim Erblicken der Polizei machte sich der Mann aus dem Staub. Er konnte jedoch von den Beamten eingeholt und zu Boden gebracht werden. Der 33-jährige Beschuldigte war völlig außer sich und ließ sich nicht beruhigen. Da er versucht hatte, nach den Beamten zu spucken, musste ihm eine Spuckschutzhaube übergezogen werden. Die Befragung der anwesenden Zeugen ergab, dass der alkoholisierte 33-Jährige eine Mülltonne gegen ein fahrendes Taxi warf, auf das fahrende Fahrzeug sprang und versuchte die Scheibenwischer abzureisen. Das Auto wurde hierbei beschädigt. Der Mann musste mit zu Dienststelle und blieb die Nacht in Gewahrsam.

