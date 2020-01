Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Lichterkette abgerissen

Otterberg (ots)

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Kirchstraße hat ein unbekannter Fahrzeugführer bereits am Donnerstag (9. Januar 2020) abgerissen. Jetzt ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und sucht einen Lastwagen oder ein ähnlich großes Fahrzeug, das den Schaden verursacht hat. Die Beamten bitten um Hinweise.

Die Lichterkette hing etwa 3,50 Meter hoch unmittelbar vor der Kirche. Vermutlich beim Durchfahren blieb der Unbekannte mit seinem Wagen an der Weihnachtsbeleuchtung hängen. Sie riss ab. Der Schaden wird auf etwa 800 bis 1.000 Euro geschätzt. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weg. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Die Beamten gehen davon aus, dass der Verantwortliche ein größeres Fahrzeug fuhr. Weil es sich bei der Kirchstraße nicht um eine Durchgangsstraße handelt, können Anwohner möglicherweise Hinweise geben. Zeugen, die am Donnerstagvormittag in der Kirchstraße einen Lastwagen, eine Baumaschine oder ein ähnlich großes Fahrzeug gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

