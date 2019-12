Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrolle hat Anzeigen zur Folge

Kaiserslautern (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer war am frühen Sonntagmorgen mit seinem Auto in der Burgstraße unterwegs. Dort hielt ihn die Polizei an, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen.

Als der junge Verkehrsteilnehmer das Fenster öffnete, schlug den Beamten der Geruch von Cannabis entgegen. Es bestand der Verdacht, dass der Mann Drogen konsumiert hatte und dennoch hinter dem Steuer seines Wagens saß. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Cannabis.

Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Polizisten weitere Betäubungsmittel. Sie wurden sichergestellt. Auch die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein behielten die Beamten ein. Der 23-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Auf den Autofahrer kommen Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |mhm

