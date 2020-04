Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Räuberischer Diebstahl; Aurich - Autos beschädigt und geflüchtet; Aurich - Beamte bespuckt und Streifenwagen verunreinigt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Räuberischer Diebstahl

Zu einem räuberischen Diebstahl zum Nachteil eines 24 Jahre alten Mannes ist es am Sonntag in Aurich gekommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendete ein bislang Unbekannter Bargeld aus der Geldbörse seines Opfers. Der 24 Jahre alte Mann saß zur Tatzeit, gegen 21.15 Uhr, auf einer Sitzbank gegenüber eines Kiosks an der Großen Mühlenwallstraße. Der unbekannte Beschuldigte setzte sich zu ihm und verwickelte ihn in ein Gespräch. Wenig später stellte der 24-Jährige fest, dass seine Geldbörse auf dem Boden lag und daraus Bargeld fehlte. Der Unbekannte schlug ihm ins Gesicht und flüchtete fußläufig. Er soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, kurze schwarze Haare haben und schwarze Kleidung getragen haben. Er soll persisch gesprochen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Autos beschädigt und geflüchtet

Eine Rollerfahrerin hat am vergangenen Mittwoch in Aurich zwei Autos touchiert und ist anschließend geflüchtet. Die bislang unbekannte Frau war gegen 14 Uhr mit dem Roller auf der Radbodstraße unterwegs, als sie nach bisherigem Erkenntnisstand gegen einen VW Passat und einen Mercedes fuhr, die dort geparkt waren. Sie setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Verursacherin soll lange, helle Haare haben und mit einem blauen Roller ohne Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Beamte bespuckt und Streifenwagen verunreinigt

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei, gegen kurz nach 6.00 Uhr, zu einem Einsatz an der Emder Straße gerufen. Es wurde zuvor mitgeteilt, dass dort eine Person randalieren würde. Der Gesuchte hielt sich auf dem Parkplatz der Sparkassenarena auf. Zunächst schien der 29-Jährige einsichtig zu sein. Im weiteren Verlauf rannte er jedoch auf die Bürgermeister-Schwiening-Straße und schrie dort herum. Der junge Mann versuchte wiederholt auf die eingesetzten Polizisten einzuschlagen und nach ihnen zu treten. Mit Unterstützung einer zweiten Streifenwagenbesatzung konnten ihm Handfesseln angelegt werden. Außerdem kam es zu Spuckattacken in Richtung der Beamten und auf dem Transport zur Polizeidienststelle erbrach der Auricher. Der Streifenwagen und die Bekleidung der Beamten wurden dabei verunreinigt.

