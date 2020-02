Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Drogen gefunden

Ludwigshafen (ots)

Am 04.02.2020, gegen 16 Uhr, kam es in einer Pension in der Bürgermeister-Trupp-Straße zu Streitigkeiten eines 20-Jährigen und seiner 18-Jährigen Freundin. Während der polizeilichen Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum des 20-Jährigen. Tatsächlich gab er nach entsprechender Befragung sein Drogenversteck preis. Die Polizei konnte vor Ort mehrere Tütchen Marihuana und Amphetamin, Ecstasy-Pillen, eine CO2-Pistole sowie Bargeld auffinden und sicherstellen.

Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

