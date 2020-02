Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Gestern Abend am 04.02.2020, gegen 20:45 Uhr, ereignete sich in der Schanzstraße ein Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Die 31-jährige Radfahrerin missachtete im Kreuzungsbereich zur Liebigstraße die Vorfahrt einer bislang unbekannten Autofahrerin mit Ludwigshafener Kennzeichen. Durch den Zusammenstoß prallte die Radfahrerin, welche glücklicherweise einen Helm trug, auf die Fahrbahn. Sie wurde dabei leicht verletzt. Unmittelbar nach dem Unfall lehnte die 31-Jährige zunächst die Hilfe der Autofahrerin ab und verzichtete auf einen Krankenwagen. Im Nachhinein entschied sie sich jedoch den Unfall nachzumelden. Da sich die Radfahrerin aber nur an einen Teil des Kennzeichens erinnern kann, sucht die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 Zeugen.

Gibt es Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Auto machen können? Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu melden.

