Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Durch Lagerhausstraße gerast

Ludwigshafen (ots)

Am 05.02.2020, gegen 00:20 Uhr, überholt ein 77-jähriger Citroenfahrer in der Lagerhausstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Autofahrer. Aus diesem Grunde sollte er einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt jedoch die Geschwindigkeit zu drosseln, raste der 77-Jährige weiter. Mit bis zu 110 km/h fuhr er, bremste dann kurzfristig auf 50 km/h ab, um schließlich erneut auf etwa 90 km/h zu beschleunigen. Schlussendlich missachtete der Citroenfahrer an der Kreuzung Lagerhausstraße/Kaiserwörthstrße eine rote Ampel.

Schließlich gelang es ihn einer Kontrolle zu unterziehen. Den 77-Jährige erwartet nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

