POL-AUR: Wittmund - Illegale Müllentsorgung Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Illegale Müllentsorgung: Unbekannte Personen entsorgten auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Wittmund Sperrmüll. Die Örtlichkeit befindet sich am Langelandsweg und bei dem Müll dürfte es sich um einen alten Zaun handeln. Festgestellt wurde die Tat am Mittwoch, 22.04.2020, gegen 11.00 Uhr. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Wittmund - Verkehrsunfallflucht: Auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Wittmund, Eggelinger Straße, kam es am Dienstag, 21.04.2020, zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war vermutlich bei einem Parkmanöver gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW Hyundai gefahren und hatte diesen beschädigt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, flüchtete der Unfallverursacher unerkannt. Die Unfallzeit liegt zwischen 08.10 Uhr und 13.50 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittmund, 04462/9110, zu melden.

