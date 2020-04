Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - E-Bike entwendet

Altkreis Aurich (ots)

Aurich - E-Bike entwendet: Auf bisher nicht geklärte Weise gelangten unbekannte Täter in eine vermutlich verschlossene Garage und entwendete daraus ein E-Bike (mit beigen Reifen, schwarzem Rahmen, braunem Sattelbezug). Begangen wurde die Tat in der Nacht zu Montag, 27.04.2020, in Aurich, Eschener Allee. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Aurich, 04941/606-215, erbeten.

