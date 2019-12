Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pirmasens-Niedersimten (ots)

Am Samstag, 30.11.2019 befuhr gegen 11:50 Uhr ein 79-Jähriger aus dem Landkreis mit seinem Opel Astra die Lothringer Straße in Niedersimten in Richtung Obersimten. Eine 22-Jährige aus Pirmasens war mit ihrem Renault Twingo von der Kellerstraße in Richtung Lothringer Straße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Lothringer Straße missachtete die Fahrerin die Vorfahrt des 79-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die kurzzeitige Vollsperrung kam es bei der Bergung der beiden Unfallfahrzeuge zu Verkehrsbehinderungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt ca. 7.000 Euro.

