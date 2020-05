Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ein bislang unbekannter Täter entsorgte seinen Müll zwischen Dienstag, 20:00 Uhr, und Mittwoch, 11:00 Uhr, in der Wilhelmstraße in Asperg. Die Ablagerung wurde am gegenüberliegenden Straßenrand des Parkplatzes der Kleinsporthalle festgestellt. Es wurden über eine Länge von zehn Metern verteilt 46 Farbkübel mit Farbresten, ein Kanister Motorenöl mit etwa einem Liter Restinhalt, sowie diverse Medikamentenverpackungen und Hygieneartikel aufgefunden. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07141 62033.

Der Fahrer eines silberfarbenen Audi mit dänischem Kennzeichen wurde am Donnerstag gegen 0:05 Uhr durch Polizeibeamte in Asperg im Kreisverkehr der Eglosheimer Straße festgestellt und flüchtete bei Erkennen des Streifenwagens in Richtung Ortsmitte. Der junge Mann überfuhr im Bereich der südlichen Alleenstraße eine rote Ampel und flüchtete mit seinem Wagen teilweise auf der Gegenfahrbahn weiter in Richtung Ludwigsburg und der Straße "Am Waldeck". Von dort ging es in Richtung der Schwieberdinger Straße und zur Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd. Die Flucht setzte sich über die Bundesautobahn 81 und den Engelbergtunnel auf die Bundesautobahn 8 in Richtung Karlsruhe fort. Bei den Fahndungsmaßnahmen waren Polizeibeamte der Polizeipräsidien Ludwigsburg, Pforzheim und Karlsruhe, sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Da der Mann mit seinem Audi teilweise mit einer Geschwindigkeit von weit über 220 km/h vor den Einsatzkräften floh, wurde die Verfolgung im Bereich Karlsbad abgebrochen, da die Gefahr für Einsatzkräfte und Unbeteiligte zu groß wurde. Dort verlor sich dann auch die Spur des Fahrzeuges. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um eine silberfarbene Audi A6 Limousine. Am Steuer konnte ein junger Mann im geschätzten Alter von 20 bis 30 Jahren gesehen werden. Das Polizeirevier Kornwestheim bittet nun Fahrzeugführer, die durch das Verhalten des Tatverdächtigen gefährdet wurden, sich unter Tel. 07154 1313 0 zu melden.

