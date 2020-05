Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Motorradfahrer schwer verletzt; Steinheim an der Murr: Hecke in Brand gesetzt; Ludwigsburg: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 35-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 1100 zwischen Stammheim und Möglingen zugezogen. Er fuhr hinter dem Skoda eines 30-Jährigen, der nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und diese Absicht mit dem Fahrtrichtungsanzeiger ankündigte. Beim Abbiegen scherte der nachfolgende Motorradfahrer zum Überholen aus und prallte gegen die linke Seite des Skoda. Der 35-Jährige wurde über die Motorhaube auf eine angrenzende Wiese geschleudert. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Steinheim an der Murr: Hecke in Brand gesetzt

Beim Abflammen von Unkraut mit einem Gasbrenner hat eine 53-jährige Frau am Donnerstag gegen 17:20 Uhr in der Beethovenstraße eine sich über drei Grundstücke erstreckende Thujahecke entlang des Gehwegs in Brand gesetzt. Durch Funkenflug wurde dabei auch die Markise eines Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die 53-Jährige zog sich bei dem Brand leichte Verletzungen zu und der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Steinheim war mit 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Brandort und auch Bürgermeister Thomas Winterhalter machte sich vor Ort ein Bild des Schadens.

Ludwigsburg: Auseinandersetzung endet im Krankenhaus

Aus noch ungeklärter Ursache ist ein 37-Jähriger am Donnerstagnachmittag gegen 16:35 Uhr in der Schillerstraße mit einem noch unbekannten Mann in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Unbekannte seinem Kontrahenten mehrmals ins Gesicht und brachte ihm dabei Verletzungen bei, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Der Täter, bei dem es sich um einen 30 bis 35 Jahre alten Mann handeln soll, ist etwa 190 cm groß und kräftig und trug zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose. Er flüchtete im Anschluss mit einem Pkw. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an.

