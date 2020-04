POL-IZ: 200413.4 Heide: Zwei Personen nach Widerstand in Zelle

Polizeidirektion Itzehoe

Am Samstagabend haben zwei junge, einer Körperverletzung beschuldigte Männer in Heide erheblichen Widerstand geleistet. Beide mussten sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.

Um 21.40 Uhr fuhren mehrere Streifen in die Landvogt-Johannsen- Straße, weil sich im Haus einige Personen schlagen sollten. Bereits im Treppenhaus trafen die Einsatzkräfte auf ein hochaggressives Duo, das die Beamten angriff und beschimpfte. Nur durch das sofortige Zubodenbringen und Anlegen von Handfesseln war die Situation zu befrieden. Während sich einer der Männer im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beruhigte, war dies bei einem 21-Jährigen gar nicht der Fall. Noch in der Zelle, in die die Beamten die Heider brachten, randalierte er und vollführte Kampfsportübungen. Beide Personen mussten sich nach eingeräumtem Drogen- und Alkoholkonsum einer Blutprobenentnahme unterziehen und einige Stunden in der Zelle verbringen.

In dieser Sache müssen sich der 21-Jährige und sein 24-jähriger Bekannter wegen des Angriffs auf und wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Bezüglich der Schlägerei, die sich vor Einsatzbeginn zugetragen haben soll, werden die Ermittlungen aufgenommen.

