Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osanbrück: Roten Audi beschädigt und weggefahren

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich auf dem Parkplatz des Edeka Marktes an der Tannenburgstraße eine Unfallflucht, bei der ein roter Audi A3 erheblich beschädigt wurde. Ein Unbekannter fuhr in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 13.50 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen das Heck des Autos und haute danach einfach ab. Der an dem Audi entstandene Schaden wurde von der Polizei auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0541/327-2215 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell