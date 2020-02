Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mülltonnenbrand in der Meller Straße

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag kam es in der Meller Straße zum Brand einer Mülltonne. Passanten hatten gegen 23.50 Uhr bemerkt, dass aus der vor einem Wohnhaus unweit der Bünder Straße abgestellten gelbe Tonne Flammen schlugen. Die Brandentdecker stürzten den Müllbehälter daraufhin um und versuchten zunächst das Feuer auszutreten, ein aufmerksam gewordener Anwohner konnte schließlich den Brand mit einem Eimer Wasser löschen. Die Tonne wurde durch das Feuer komplett zerstört, die Hausfassade durch die Flammen leicht beschädigt. Die Polizei kann derzeit nicht ausschließen, dass die Mülltonne vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt wurde und bittet um Hinweise in der Sache. Telefon: 0541/327-3103 oder -2115.

