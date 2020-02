Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Unbekannter Zeuge einer Unfallflucht gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Die Polizei sucht derzeit nach einer unbekannten Person, die am Mittwoch vor der Sparkasse an der Frankfurter Straße Zeuge einer Unfallflucht geworden ist. Offenbar hat der Mann oder die Frau zwischen 17 Uhr und 22 Uhr beobachtet, wie ein schwarzer BMW X3 angefahren wurde und sich der Verursacher danach aus dem Staub gemacht hat. Auf einem an der Windschutzscheibe hinterlassenen Zettel hat der Zeuge zwar das Kennzeichen des mutmaßlichen Verursachers, leider aber nicht seine Personalien hinterlassen. Die Person wird gebeten, sich bei der Polizeistation Dissen unter der Telefonnummer 05421/921390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell