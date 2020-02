Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Orangefarbenes E-Bike im Stadtteil Schinkel gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einer Kindertagesstätte am Heiligenweg, entwendeten Unbekannte am Dienstag ein orangefarbenes E-Bike der Marke KTM, Modell Power Sport 11. Das Fahrrad war an einem Metallbügel angeschlossen, als sich der oder die Täter zwischen 12.30 und 18.05 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das E-Bike mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl, oder dem Verbleib des Rades, erbittet die Osnabrücker Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2115 oder 327-3240.

