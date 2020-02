Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Bramsche (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen trieben in der Bramscher Innenstadt Einbrecher ihr Unwesen. Der oder die Täter verschafften sich in der Straße Am Markt Zutritt zu einem Café, einer Apotheke und einem Feinkostladen, indem sie Fenster oder Türen aufhebelten. Aus den Geschäftsräumen entwendeten der oder die Täter Bargeld. Aufgrund der Tatzeit und der örtlichen Nähe gehen die Ermittler der Polizei Bramsche von einem Zusammenhang zwischen den Einbrüchen aus. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell