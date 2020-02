Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle

Buer: Einbruch in Kindergarten

Melle (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Kindergarten an der Schürenstraße 11 ein. Dazu wurde gewaltsam ein Bürofenster aufgehebelt. Im Inneren wurden diverse Schränke und Ablagen durchwühlt. Es wurde Kleinelektronik von geringem Wert entwendet. Der Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes. Wer Hinweise zu einem möglichen Täter oder einer Täterin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

