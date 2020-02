Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Gewässerverunreinigung nach Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Gegen 22:15 Uhr ereignete sich am Mittwochabend ein Verkehrsunfall auf dem Fürstenauer Weg. Ein 58-jähriger Osnabrücker befuhr mit überhöhter Geschwindigkeit den Emsweg in Richtung Fürstenauer Weg. Im Kreuzungsbereich fuhr er mit seinem VW Tiguan gegen einen Sattelzug, der gerade in Richtung stadtauswärts fuhr. Der Unfallverursacher setzte sofort zurück und flüchtete von der Unfallstelle. An dem Sattelzug wurde der Dieseltank derart beschädigt, dass mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff austraten. Über einen Abwasserkanal und die Kanalisation verteilte sich der Kraftstoff auf mehreren hundert Metern. Auch der Stichkanal wurde verschmutzt. Der flüchtige Unfallverursacher wurde durch eine Funkstreife im Bereich der Oldenburger Landstraße mit seinem beschädigten Pkw angetroffen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol, er räumte den Unfall und seinen Alkoholkonsum vor Ort ein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Der VW musste abgeschleppt werden. Der Sattelzug war nach dem Zusammenstoß ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Die Polizei hat Ermittlungen wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Die Wasserschutzpolizei nahm Ermittlungen wegen der Verunreinigung von Gewässern auf. Der entstandene Sachschaden, ohne Umweltschäden, wird auf 40.000 EUR geschätzt. Zeugen konnten den Unfallhergang bestätigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell