Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Gehrde: BMW nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Gehrde (ots)

Auf der Langen Straße, in Höhe von Hausnr. 56, kam es am Mittwochmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 07:15 Uhr war ein BMW zunächst auf den Gehweg und dann gegen eine Straßenlaterne gefahren. Es entstanden Schäden am Gehweg und der Laterne. Eine Zeugin konnte beobachten, dass das Unfallfahrzeug zurücksetzte und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung B214 / Badbergen flüchtete. Ein silberfarbener Tankdeckel verblieb an der Unfallstelle. Das flüchtige Fahrzeug soll im Ortskern von Gehrde öfter mit auffällig überhöhter Geschwindigkeit unterwegs sein. Bei dem BMW handelt es sich um ein älteres Modell. Die Polizei erhofft sich Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug. Erreichbar sind die Beamten jederzeit unter der Rufnummer 05439/9690.

