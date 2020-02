Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Gasflaschen gestohlen

Bad Rothenfelde (ots)

Die Campinganlage an der Straße Heidland wurde am Mittwochabend von Dieben heimgesucht. Unbekannte machten sich zwischen 21.15 und 21.30 Uhr gewaltsam an dem Tor eines Lagers zu schaffen und stahlen mehrere Gasflaschen. Das Diebesgut transportierten der oder die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei in Dissen ist an Hinweisen interessiert und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, oder bei denen die Pfandflaschen eingelöst werden sollen, sich unter der Telefonnummer 05421/921390 zu melden.

