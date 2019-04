Polizei Duisburg

POL-DU: Ungelsheim: Betrunkener Autofahrer fährt gegen Hauswand

Duisburg (ots)

An einer Hauswand endete die Fahrt für einen betrunkenen BMW-Fahrer in den frühen Morgenstunden des 28. April. Nach dem Besuch einer Geburtstagsfeier trat der 18-jährige im Fahrzeug seiner Mutter den Heimweg an. Im Verlauf einer Linkskurve der Straße Am Heidberg kam er gegen 01:20 Uhr von der Fahrbahn ab, fuhr geradeaus gegen ein Garagentor und die angrenzende Hauswand. Es entstand erheblicher Sachschaden, der BMW war nicht mehr fahrbereit. Der junge Fahrer wurde mit leichten Schnittverletzungen zur ambulanten Beahndlung in ein Krankenhaus gefahren. Dort ließen ihm die Polizeibeamten eine Blutprobe enmtnehmen und stellten seinen Führerschein sicher. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

