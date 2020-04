Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200409.3 Burg: Noch einen oben draufgesetzt

Burg (ots)

Nachdem Schmierfinken einen Stromkasten in Burg bereits innerhalb der letzten Tage verunstaltet hatten, machten sich Unbekannte von Montag auf Dienstag erneut an dem Kasten zu schaffen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bereits am Montag nahmen Beamte eine Anzeige wegen der Sachbeschädigung an einem Stromkasten auf dem Schulgelände Am Sportplatz auf. Am Dienstag suchten sie den Ort wieder auf, denn Sprayer hatten dasselbe Objekt erneut besprüht. Mit Farbe in Silber hinterließen sie unter anderem die Worte "Lina" und "Scheiß V.".

Der Schaden, den die Täter damit anrichteten, dürfte bei etwa 150 Euro liegen. Hinweise auf die Identität der Sprayer nimmt die Polizei in Burg unter der Telefonnummer 04825 / 7799880 entgegen.

Merle Neufeld

