Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200409.2 Itzehoe: Tatverdächtiger in Sachen Schuhdiebstahl ermittelt

Itzehoe (ots)

Nachdem es innerhalb der letzten Tage vermehrt zu Diebstählen von Schuhen aus Treppenhäusern in Itzehoe gekommen ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Itzehoer.

Im Rahmen einer Personenkontrolle nach dem Hinweis einer Zeugin am heutigen Morgen in der Robert-Koch-Straße erhärtete sich der Verdacht, dass es sich bei dem Überprüften um den Schuhdieb der letzten Tage handelte. Der verdächtige Mann willigte in die Durchsuchung seiner Wohnung ein, in der die Einsatzkräfte tatsächlich diverse Schuhe fanden, die offenbar unrechtmäßig in den Besitz des Beschuldigten gelangt waren. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher, zudem 250 Euro Bargeld, das vermutlich aus Schuhverkäufen stammte.

Einige der aufgefundenen Schuhe konnten die Polizisten bereits Taten zuordnen, jedoch nicht ausnahmslos alle. Die Beamten bitten daher, dass sich Geschädigte, die ihre Schuhe vermissen und bisher keine Strafanzeige erstattet haben, bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

