Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Detmolderin wird sexuell belästigt.

Lippe (ots)

Am frühen Mittwochabend wurde eine junge Detmolderin in der Lageschen Straße Opfer von sexueller Belästigung. Aus einer Gruppe heraus, fasste ein 15-Jähriger aus Lage ihr im Vorbeigehen an das Gesäß. Als sie ihn damit konfrontieren wollte, entfernte sich die Gruppe von insgesamt fünf Personen. Lediglich einer blieb zurück und machte drohend einen Schritt auf sie zu. Die 25-Jährige rief daraufhin um Hilfe, was von einer Zeugin gehört wurde. Als diese zu ihr eilte, entfernte sich der Jugendliche. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung, konnte die Gruppe in der Nähe angetroffen werden. Gegen den 15-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

