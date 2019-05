Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Sachbeschädigung bei mehreren Fahrzeugen

Zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag kam es in der Paderborner Straße in Schlangen zu mehreren Sachbeschädigungen bei Kraftfahrzeugen. Der unbekannte Täter schlug die Seitenscheiben von geparkten PKW ein. Aus einem Fahrzeug entwendete er ein Portmonee mit einer geringen Bargeldsumme sowie Bankkarten. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Wem in dem genannten Tatzeitraum ungewöhnliche Vorkommnisse aufgefallen sind, wird gebeten sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

