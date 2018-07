POL-HAM: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm, Rhynern (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 2. Juli, 15 Uhr und Mittwoch, 4. Juli, 15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus am Rhynerberg einzubrechen. Die Täter hebelten an einem Fenster, konnten es jedoch nicht öffnen. Es entstand Sachschaden an dem angegangenen Fenster, in Höhe von etwa 100 Euro. Hinweise zu den Einbrechern oder Angaben zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (hp)

