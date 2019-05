Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Feuer im Keller.

Am frühen Mittwochmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu dem Brand in einem Reihenhaus in der Echternkampstraße aus. Gegen 5:50 Uhr war dort ein Feuer in einem Kellerraum ausgebrochen. Alle sechs Bewohner (zwei Erwachsene und vier Kinder) des Hauses erlitten leichte Verletzungen durch eingeatmete Rauchgase und wurden im Klinikum behandelt. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

