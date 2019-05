Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Diebstahl aus Firmenfahrzeugen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh Zutritt zu dem Gelände eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs in der Arminstraße verschafft. Sie beschädigten die auf dem Hof abgestellten Fahrzeuge und entwendeten Werkzeuge, die einen Wert im mittleren vierstelligen Bereich haben. Das zuständige Kriminalkommissariat in Detmold bittet Zeugen, die in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 7:00 Uhr, auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

